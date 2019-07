Batterien aus Ampelanlage geklaut

Diebstahl an Baustellenanlage: Auf der Kreisstraße 42 wurde unter der Klöffelsbergbrücke eine Baustelle mit Ampelregelung eingerichtet. In der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr, hat ein bisher unbekannter Täter von der Anlage beide Batterien entwendet. Dazu musste er auch ein Sicherheitsschloss überwinden. Die Ampelanlage war zudem in Betrieb, so dass sie nach dem Diebstahl der Batterien ausfiel. Der Wert der Beute beträgt ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 09732/90 60 in Verbindung zu setzen. pol