Batteriehersteller Moll ehrt 19 Jubilare

Insgesamt 19 Jubilare ehrte der Staffelsteiner Batteriehersteller Moll im Rahmen der Weihnachtsfeier für langjährige Betriebstreue in der Peter-J.-Moll-Turnhalle des TSV 1860 Staffelstein.

Unter den Jubilaren war mit Werner Pohl ein Mitarbeiter mit einem ganz besonderen Jubiläum: Von 1974 an, also seit 45 Jahren, ist er der Firma verbunden.

Auch in diesem Jahr war die Mitarbeiterfeier wieder sehr gut besucht. Darüber freute sich Geschäftsführerin Gertrud Moll-Möhrstedt ganz besonders. Ihr Gruß galt neben den Mitarbeitern auch den treuen Moll-Senioren, die auch in diesem Jahr wieder der Veranstaltung beiwohnten. In ihrer kurzen Ansprache bedankte sich Moll-Möhrstedt bei allen Mitarbeitern für das große Engagement in diesem Jahr. Es sei geprägt gewesen von den ersten Ausläufern des Umbruchs in der Automobilindustrie. Trotzdem habe sich Moll gut behaupten können.

Verhandlungen laufen

Der Ausblick für 2020 ist gemäß dem Branchenumfeld verhalten optimistisch. Derzeit laufen finale Verhandlungen mit den Automobilfirmen mit dem Ziel, Aufträge für die kontinuierliche Auslastung des Werkes zu sichern. Weiterhin wird die Ausweitung des Geschäftsfeldes über den Automotivbereich hinaus forciert. So werden auch Lithium-Ionen-Batterien für unterschiedlichste Anwendungsbereiche in das Produktportfolio mit aufgenommen, um neue Kundensegmente zu erschließen.

Nach dem Abendessen konnte Gertrud Moll-Möhrstedt die vielen Jubilare für ihre Betriebstreue ehren. Zwischen zehn und - wie bereits erwähnt - 45 Jahre sind die Jubilare schon bei Moll beschäftigt. Sie alle erhielten neben den Ehrenurkunden der IHK noch ein Präsent überreicht. Geehrt wurden für 25 Jahre Michael Boldt, Günther Lämmlein, für 30 Jahre Wolfgang Bayer, Kerstin Fuchs, Michael Schubert und Reinhold Weidner sowie für 45 Jahre Werner Pohl. In bewährter Weise sorgte das Team um Jürgen Dietz vom TSV 1860 Staffelstein für eine sehr gute Bewirtung in der weihnachtlich geschmückten Halle. red