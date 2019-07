Bad Bocklet vor 16 Stunden

Batterie verbreitet Schwefelsäure

Ein seltsamer Geruch hat sich am Samstag, gegen 6 Uhr morgens, in einer Kureinrichtung in Bad Bocklet ausgebreitet. Die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Bad Bocklet und Nüdlingen stellten sc...