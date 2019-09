Batik-Färben im Mehrgenerationenhaus

Im Rahmen der 15. bundesweiten Woche des bürgerschaftlichen Engagements findet am Donnerstag, 19. September, ein künstlerisches Projekt im Sprachcafé des Mehrgenerationenhauses in Haßfurt von 16 bis 18 Uhr statt. Alle Interessierten sind in das Café/ Bistro "Offener Treff" eingeladen. Die freiwillig engagierten Studentinnen Katharina und Julia gestalten mit den Besuchern aller Generationen und Kulturen bunte Stoffbeutel in Batik-Optik. Nähere Informationen gibt es unter Telefonnummer 09521/9528250. red