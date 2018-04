Bastelnachmittag in der Bibliothek

Das Spielmobil des Kreisjugendrings Haßberge lädt für den Montag, 24. April, von 15 bis 17 Uhr zu einem Bastelnachmittag in das Bibliotheks- und Informationszentrum (Biz) am Marktplatz in Haßfurt ein. Das Angebot richtet sich an alle Kinder von sieben bis zwölf Jahren. An dem Nachmittag werden Frühlingsbasteleien gestaltet. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 09521/951960 erwünscht, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, teilte das Landratsamt Haßberge mit. red