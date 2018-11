Basteln und Ehrungen im Advent

Zu einem adventlichen Bastelabend lädt der Gartenhobbyverein am Donnerstag, 29. November, um 19 Uhr in den kleinen Saal des katholischen Pfarrheims Sankt Kilian ein. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Eine besinnliche Einstimmung auf das "schönste Fest des Jahres" und die Ehrung langjähriger Mitglieder stehen im Mittelpunkt eines Adventsabends am Donnerstag, 6. Dezember. Beginn ist wiederum um 19 Uhr im Pfarrsaal. bkl