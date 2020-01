Basteln, spielen und lesen

Die Stadtbibliothek Bad Brückenau veranstaltet am kommenden Freitag, 24. Januar, zusammen mit dem Bündnis Familie das Lesefest in der Bad Brückenauer Stadtbibliothek. Zwischen 15 und 17 Uhr stehen dort Vorlesegeschichten, Basteln und Brettspiele auf dem Programm. Das Angebot richtet sich gleichermaßen an Kinder ab drei Jahren wie auch an Grundschüler, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. sek