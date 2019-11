Oberthulba vor 20 Stunden

Basteln beim Frauen-Abend

Ein Frauen-Abend findet am Montag, 4. November, im Gasthaus "Grüner Kranz" in Oberthulba statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Das Thema an diesem Abend ist Basteln mit Margot. sek