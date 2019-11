Basteln am Buß- und Bettag

Kreatives Basteln, tolle Spiele, Spaß und spannende Geschichten verspricht der Kinder-Bibeltag am Mittwoch, 20. November (Buß- und Bettag), für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Die Veranstaltung findet von 8 bis 13 Uhr im Gemeindezentrum "Lichtblick", Hutschdorfer Straße 2, in Thurnau statt. Bitte Hausschuhe mitbringen, für einen Pausensnack ist gesorgt. Um 12.30 Uhr sind dann auch die Eltern, Geschwister und Großeltern zu einer Abschlussandacht eingeladen. Eine schriftliche Anmeldung bis 15. November im Evangelischen Jugendwerk, Hutschdorfer Straße 2, in Thurnau oder per E-Mail an www.ejthurnau.de ist notwendig. red