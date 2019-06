Basstölpel "fliegt" souverän auf den ersten Platz

Beim jüngsten Treffen des Fotoclubs stand die Wahl für das Bild des Monats Juni auf der Tagesordnung.

Besondere Szenen ergaben sich für den Fotografen Günther Lamm an der schottischen Steilküste von "Troup Head", denn in den Felsnischen nistete eine größere Vogelkolonie mit Tausenden von Basstölpeln. Beim Siegerbild lichtete er einen Basstölpel im Flug von oben ab, denn der Standort an der Abbruchkante zu den Klippen bot die optimale Ausgangssituation für interessante Aufnahmen. Bei leichtem Regen und starkem Wind benötigte es eine ruhige Hand für den Fotografen, um mit dem Teleobjektiv gestochen scharfe Bilder zu schießen. red