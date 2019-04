Bass macht Spaß

Was wäre die Musik ohne das tiefe sonore Brummen der Basstuba, das Schallen der Posaunen oder die sanften Klänge der Tenorhörner? Wer es selbst einmal ausprobieren will, hat am kommenden Freitag von 13 bis 14 Uhr die Gelegenheit, die Tuba in einem Schnupperkurs an der städtischen Musikschule unverbindlich auszuprobieren. red