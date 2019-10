Basler ballert auf der Bühne

Am Freitag, 15. November, 20 Uhr, gastiert Mario Basler mit seinem Programm "90 Minuten und Verlängerung" in der Hauptsmoorhalle in Strullendorf. Eine volle Spielzeit lang präsentiert "Super Mario" seinen persönlichen, unverblümten Blick auf die Welt des Fußballs. Frei nach seinem Motto "Mich interessiert nicht, wer spielt. Hauptsache ich spiele" analysiert der ehemalige Nationalspieler in gewohnter Manier das heutige Geschehen auf und neben dem Platz. Das Ganze wird gespickt mit den unglaublichsten Geschichten aus seiner aktiven Zeit. Das große Anekdoten Sechzehnerschießen, bei dem jede Story im Netz zappelt.

Zur Fußballlegende wurde Basler durch seine Erfolge in den 90er Jahren. Seine Eckballtor-Technik wird eingefleischten Fußballfans immer im Kopf bleiben. In den letzten Jahren war Mario Basler unter anderem als Fußballlehrer tätig und bereicherte zahlreiche Talkrunden als Fußballoriginal. Nun ballert der polarisierende Freistoßschütze auf der Bühne weiter. red