Basketballer messen sich

Zum nunmehr 45. Mal wird am heutigen Samstag, 11. Januar, das Basketball-Dreikönigsturnier der Ehemaligen des Franz-Ludwig-Gymnasiums ausgetragen. Ab 8 Uhr werden die Spiele des 18 Mannschaften umfassenden Teilnehmerfeldes sowohl in den Hallen des FLGs als auch der Berufsschule stattfinden. Ausklingen lassen alle Teilnehmer ihren Tag zusammen mit Familie, Gegenspielern und Freunden ab 19 Uhr im "Bootshaus im Hain", Mühlwörth 18a, in dem die traditionelle Siegerehrung stattfinden wird. Zu diesem fröhlichen Ende eines anstrengenden Sporttages sind alle Schüler sowie Freunde des FLGs eingeladen. red