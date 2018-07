Basketball

red



Tibor Taras verlässt die Baunach Young Pikes Der 20-jährige Guard Tibor Taras und die Baunach Young Pikes gehen nach vier gemeinsamen Spielzeiten getrennte Wege. Mit dem NBBL-Meistertitel von 2016 im Gepäck avancierte der Aufbauspieler zu einem der Publikumslieblinge im Baunacher Dress: Lange Zeit war er Kapitän des Bamberger Farmteams. Dabei entwickelte er sich besonders in der letzten Saison zum Leistungsträger und war mit 12,8 Punkten pro Begegnung mit dafür verantwortlich, dass die Young Pikes den Klassenerhalt in der ProA feierten.Abteilungsleiter und Teammanager Jörg Mausolf sieht den Wechsel mit einem lachenden und einem weinenden Auge: "Tibor wird uns natürlich als Anführer der jungen Truppe fehlen, aber er ist jetzt bereit für den nächsten Schritt. Deshalb freut es mich, wenn der nächste Young Pike in eine höhere Liga wechseln wird. Seine Nachfolger um Nico Wolf und Kay Bruhnke müssen jetzt übernehmen."Taras bedankte sich "für fünf tolle Jahre in Bamberg bei Brose und den Baunach Young Pikes. In dieser Zeit habe ich viel gelernt und bin als Person gewachsen. Ich habe Freak City in mein Herz geschlossen. Es wird immer ein zweites Zuhause für mich bleiben."