Basketball macht Schule

Mit dem neuen gemeinsamen Schulprojekt TeamUp möchten der Stadtjugendring und der BBC Coburg noch mehr Kinder für den Basketball und für Sport im Allgemeinen begeistern. Die Initiative, die zunächst an sechs Schulen startet, wird aus Mitteln des Bayerischen Jugendrings unterstützt und richtet sich an Grund- und Unterstufenschüler.

"Unsere oberste Prämisse ist es, den Kindern in puncto Trainingseinheiten die bestmögliche Qualität zu bieten", nennt Johannes Wunder vom BBC die wichtigste Zielsetzung des neuen Gemeinschaftsprojekts. Das bisherige Schul-AG-Konzept der Vestestädter Korbjäger wird von vier auf sechs Schulen ausgedehnt.

Teilnehmen werden die Grundschulen am Heimatring und in Neuses, die Emil-Fischer-Grundschule in Dörfles, die Melchior-Franck-Grundschule und die Pestalozzi-Grundschule in Coburg sowie das Gymnasium Alexandrinum. Während sich das Projekt in den Grundschulen an die Klassenstufen 3 und 4 richtet, werden die Basketball-AGs am Alexandrinum für die gesamte Unterstufe angeboten.

TeamUp ist auf zwei aufeinander aufbauende Jahre ausgelegt. Neben den eigentlichen AG-Stunden, die neben dem Spaß an Sport und Spiel auch die Bewegungs- und Körperwahrnehmung fördern sollen, ist als Highlight unter anderem ein gemeinsamer Besuch eines Spieles der ersten Herrenmannschaft des BBC in der Zweiten Basketball-Bundesliga geplant.

Ein Trikot für jeden Teilnehmer

Zudem soll jeder Schüler ein eigenes TeamUp-Trikot erhalten. "Wir befinden uns dafür momentan noch auf der Sponsorensuche, weil wir vermeiden möchten, dass den Eltern Kosten entstehen", betont Wunder.

Die Basketballer von der Itz verfolgen mit der neuen Initiative indes nicht ausschließlich altruistische Ziele: "Es versteht sich von selbst, dass wir neben einer Steigerung unseres Bekanntheitsgrads auch auf den einen oder anderen zukünftigen Nachwuchsbasketballer hoffen, der sich dank TeamUp in den AGs von unserer tollen Sportart begeistern lässt", so Wunder. red