Basketball-Academy kommt

Kinder, die schon immer einmal in die Sportart Basketball hineinschnuppern wollten, bekommen am Mittwoch, 27. März, ihre Chance: Die "kinder+Sport Basketball Academy" ist zu Gast in der Frankenlandhalle und öffnet von 13 bis 15 Uhr ihre Tore. Betreut wird der Basketballparcours von Basketball-Bundesligist Brose Bamberg. Brose-Bamberg-Jugendtrainer stehen beim Testtag an den Stationen, geben Tipps und Tricks rund um das Thema Basketball und begleiten die Academy-Teilnehmer bei ihren Übungen. Wie mitgeteilt wird, müssen sich die Kinder online unter www.kinderplussport.de bei der Academy anmelden. Kosten entstehen keine. red