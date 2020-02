Basislehrgang "Biografiearbeit"

Von Mai 2020 bis März 2021 bietet das Lernwerk Volkersberg in Kooperation mit dem Katholischen Senioren-Forum der Diözese Würzburg einen sechsteiligen Modul-Lehrgang zur Biografiearbeit an. Impulsvorträge, Kleingruppen-, Paar- und Einzelarbeiten bieten viele methodische Anregungen zur Biografiearbeit. Wesentliche Elemente der Ausbildung sind praktische Erfahrungen in der Seminargruppe und deren Reflexion. Die Module sind im Paket oder auch einzeln buchbar. Nach Abschluss aller Module erhalten die Teilnehmer das Zertifikat "Referent für Biografiearbeit". Informationen und Anmeldungen im Lernwerk Volkersberg, Tel.: 09741/913 232, www.lernwerk.volkersberg.de. sek