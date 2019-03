Basisch Kochen bei der VHS

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet den Kochkurs "Basische Küche" - Hilfestellung bei Übersäuerung an. Zu diesem Thema gibt es einen Vortrag am Donnerstag, 14. März, um 19 Uhr in der KKV Galerie im Kreiskulturraum (Keine Voraussetzung für den Kochkurs). Der Kochkurs findet am Freitag, 22. März, um 19 Uhr, in der Aelf-Küche statt. Anmeldung bei der VHS Kronach, Telefon 09261/6060-0 oder www.vhs-kronach.de. red