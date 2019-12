Basiscamp für die Nationalelf

Bernhard Panzer Christian Dzieia gerät ins Schwärmen. Das neue Tagungszentrum, das Adidas auf der World of Sports errichtet, profitiert von der Natur. Die drei Gebäude, die zurzeit entstehen und bis spätestens Juni bezugsfertig sein sollen, liegen direkt am Wäldchen im westlichen Ende der World of Sports. Und die 15 Wohneinheiten für 60 Übernachtungsplätze liegen sogar mitten drin - Noch näher in die Natur geht kaum.

Christian Dzieia ist der Leiter des Globalen Immobilienmanagement bei Adidas. Am Freitag führte er gemeinsam mit Pressesprecher Oliver Brüggen und zwei Mitarbeitern über die Baustelle. Drei Häuser aus Holz sind im Entstehen, die Bauarbeiten laufen seit mehreren Wochen, die Fertigstellung ist für Mai 2020 geplant. Ein straffer Zeitplan also, den man aber gut einhalten könne, sagt Dzieia. Dafür sorgt schon die enge Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden, wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt.

Drei Gebäude

Die Holzkonstruktion wird aus Bauteilen zusammengesetzt und steht relativ schnell. In den kleinen Wald direkt an der Straße nach Haundorf, der die Herzo Base schon zurzeit der Amerikaner prägte, werde nicht eingegriffen. Die Bäume bleiben erhalten, manche wurden ausgeschnitten. "Das Schöne am Campus ist die Natur", sagt der Immobilien-Verantwortliche.

Das Wäldchen werde, gemeinsam mit dem Baustoff Holz, eine "tolle warme Atmosphäre" schaffen, schwärmt er. Zumal die drei Bauten in einer Mulde liegen, die Gäste also außer Bäumen nichts zu sehen bekommen. "Man hat das Gefühl, man ist weit weg", sagt Dzieia.

Die drei Gebäude werden unterschiedliche Nutzungen erhalten. Das eine Holzhaus schafft Räume für Physiotherapie und Training, das mittlere ist für gemütliche Stunden gedacht, mit Restaurant und "Wohnzimmer", das bei Adidas freilich "Living Room" heißt. Das rechte Gebäude ist für "Office und Meeting" reserviert, will heißen: Büro und Besprechung.

Aber wo schlafen all die Teilnehmer? Hierfür werden 15 kleinere Holzhäuser gebaut, mit Platz für jeweils vier Zimmer. Die rücken noch näher in den Wald, die Erschließung der "Units" läuft gerade.

Rückzug im Grünen

Besonderer Wert wird dabei auf die Nachhaltigkeit des Projekts gelegt, heißt es in der Pressemitteilung, und das reiche von der Produktion bis zur Nutzung. Die Gebäude passen sich demnach nahtlos in die bestehende Baumlandschaft im Westen der "World of Sports" ein, verarbeitet werden überwiegend einheimische Hölzer aus Deutschland und Österreich. "Mit dem Home Ground erschaffen wir einen nachhaltigen Rückzugsort im Grünen, der sich in Fußnähe zu unseren Bürogebäuden, den Betriebsrestaurants und dem Fitnessstudio sowie zahlreichen Sportanlagen auf dem Campus befindet", erklärt Christian Dzieia.

Stolz ist Adidas auch darauf, dass man als ersten Mieter den DFB gewinnen konnte. Dass die Nationalelf zur Fußball-Europameisterschaft 2020 beim Ausrüster in Herzogenaurach Quartier bezieht, das ist schon länger bekanntgegeben worden. Jetzt wird die Infrastruktur geschaffen. Die ersten Gäste im "Home Ground" sind also die Spieler, Trainer und Betreuer des Deutschen Fußball-Bundes: "Die Mannschaft" werde ihr Basiscamp während der Uefa Euro 2020 im Home Ground aufschlagen, um auf dem Campus von Adidas zu wohnen und zu trainieren, vermeldet das Unternehmen.

Auch für eine nachhaltige Nutzung der Fläche nach dem Turnier ist gesorgt: Die drei Hauptgebäude und die rund 60 Wohneinheiten sollen dann von Adidas-Mitarbeitern, aber auch von externen Partnern, Sportlern, Vereinen oder Verbänden genutzt werden können.