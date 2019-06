Basilika ist Ziel der Lichtenfelser Gläubigen

Der Tradition folgend wallfahren die Lichtenfelser Pfarrgemeinden am Wochenende nach Pfingsten nach Gößweinstein. So werden sich am Samstag vor dem Dreifaltigkeitssonntag wieder etwa 150 Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder mit dem Wallfahrtsführer Dieter Brandmeier an diesem viertägigen Gebetsgang beteiligen. Musikalisch werden sie von einer Blaskapelle mit Musikern aus Litzendorf und Uetzing unterstützt. Der von den Familien Brandmeier und Hofmann durchgeführte Gepäcktransport ermöglicht eine Marscherleichterung.

Nach der Pilgermesse, die am Samstag, 15. Juni, Pfarrer Roland Neher um 5.15 Uhr in der Stadtpfarrkirche zelebriert, ziehen die Wallfahrer betend und singend über Klosterlangheim, Lahm, Eichig und Kleinziegenfeld nach Hollfeld, wo eine Übernachtung erfolgt. Am Dreifaltigkeitssonntag kommen den Lichtenfelsern die Wallfahrer aus Mistelfeld und Klosterlangheim entgegen, die sich dann bereits wieder auf dem Heimweg befinden. Nach einer Pause in Waischenfeld geht es über Eichenbirkig weiter zur Steinernen Dreifaltigkeit, der sogenannten Weißen Marter, wo ein Gebet gesprochen wird. Gegen 13 Uhr ziehen dann die Lichtenfelser Wallfahrer in die Basilika ein.

Zu dem Festgottesdienst um 17.30 Uhr sind auch alle Angehörigen eingeladen. Im Anschluss folgen die Marienverehrung und der Kreuzweg. Zum Abschluss treffen sich die Gläubigen noch gegen 21.45 Uhr zur Lichterprozession.

Am Montag treten die Pilger nach dem Morgengottesdienst den Heimweg an. Nach einer Messe am Dienstagmorgen in der Hollfelder Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt zelebriert von Pfarrer Bernhard Simon, dem einstigen Lichtenfelser Kaplan, begeben sich die Lichtenfelser Wallfahrer auf die letzte Pilgeretappe und werden zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr in Lichtenfels zurückerwartet. thi