Basenfasten und wandern

Nach dem Lebensmotto der heiligen Hildegard - "Vorbeugen ist besser als heilen" - sollen die Teilnehmer eines Kurses auf Burg Feuerstein von Montag, 22. Juli, bis Samstag, 27. Juli, durch das richtige Maß an Ruhe, Bewegung und wohlschmeckende Kost zurück zu ihrer Mitte finden und gestärkt in den Herbst blicken. Es werden Wanderungen durch die sommerliche Fränkische Schweiz unternommen. Vorträge über einen gesunden Lebensstil und praktische Anleitung zur Meditation, Nordic Walking und Wassergymnastik gehören zum Programm. Es gibt Dinkelfastensuppen und das klassische Habermus. Eine Anmeldung ist bis Montag, 8. Juli, möglich. Die Kursgebühren enthalten die Kurskosten, Übernachtung und Vollverpflegung in Bio-Qualität. Nähere Informationen unter Katholische Landvolkshochschule Feuerstein, Ebermannstadt, Telefon 09194/73630, E-Mail zentrale@klvhs-feuerstein.de. red