Baseball-Indoorcup-Serie startet am Kronacher Schulzentrum

Mit dem Söllner-Indoorcup beginnt am kommenden Sonntag eine der größten Baseball-Hallenturnierserien Deutschlands am Kronacher Schulzentrum. Bei der neunten Auflage dieser Serie wird es sieben Turniere geben. Neben Kronach werden weitere Turniere in Chemnitz, Potsdam, Hof, Leipzig und Bamberg ausgetragen. Der Sieger wird Mitte März beim Finale gekürt, das wieder in Kronach stattfindet.

Erstmals Mixed-Softball-Turnier

Beim Turnier in Kronach gibt es in diesem Jahr eine Neuerung. Neben dem Herren- und Nachwuchsturnier gibt es erstmals auch ein Mixed-Softball-Turnier. Fünf Hallen, drei Turniere, 17 Teams und über 50 Spiele - da wird viel los sein am Kronacher Schulzentrum. Aber die Baseballer der Kronacher Turnerschaft haben viel Erfahrung bei der Organisation. Fast 20 Turniere haben die Kronacher schon auf die Beine gestellt und immer gab es viel Sport, Begeisterung und fairen Umgang miteinander.

In diesem Jahr sind 17 Teams am Start. Bei den Herren sind neben den gastgebenden Royals auch die Memmelsdorf Barons, Leipzig Wallbreakers, Hof Frankensteiners, Chemnitz Cyndicates, Potsdam Porcupines, Bayreuth Braves, Erfurt Angels und die Dresden Dukes zu Gast.

Beim Nachwuchs wird erstmals ein Kronacher Schulbaseballteam am Start sein und sich mit den Hof Frankensteiners, den Laufer Wölfen, den Memmelsdorf Barons und den Kronach Royals messen.

Beim ersten Mixed-Softball-Turnier in Kronach sind die Erlangen White Sox, die Potsdam Porcupines und die Royals dabei.

Ein weiteres Highlight werden auch die Auftritte der Cheerleader sein. Die Crew der Golden Tigers wird am Nachmittag vor den Finalspielen ihr Können zeigen.

Baseball-Neulinge willkommen

Das Turnier startet am Sonntag, 17. November, um 10 Uhr. Das Finale ist auf 16.30 Uhr geplant. Die Kronach Royals und auch alle Baseballer der anderen Teams laden ein, bei diesem actionreichen und kurzweiligen Baseballspektakel dabei zu sein. Auch für alle, die sich noch nicht so gut mit Baseball auskennen, ist gesorgt. Auf den Tribünen ist immer viel Baseball-Fachwissen vor Ort. Der Eintritt ist frei.

Für alle, die mit dem Baseballsport starten wollen, ist jetzt der beste Zeitpunkt, um dann im Frühjahr bei der Freiluftsaison durchzustarten. Die Kronacher Baseballer sind immer auf der Suche nach Mitspielern und Mitspielerinnen für ihre Nachwuchs- und Erwachsenenteams. Am Sonntag, 24. November, wird es ein Schnuppertraining am Schulzentrum geben. Weitere Informationen gibt es bei André Wicklein unter Telefon 0151/55631774 oder auf der Facebookseite Kronach Royals - Baseball & Softball. aw