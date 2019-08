Für den Kinder-Second-Hand-Basar in Sonnefeld haben die Veranstalter am 19. August insgesamt vier Werbeplanen aufgehängt. Eine davon befand sich in der Frohnlacher Straße neben einer Firma für Kunststofftechnik. Am 22. August war das Werbebanner verschwunden. Es handelte sich um eine mit Ösen versehene Lkw-Plane in der Größe von 1,50 mal 2,35 Metern, teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit und bittet um Hinweise auf den Dieb unter der Telefonnummer 09568/94310. red