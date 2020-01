Basarteam feiert sein 25-jähriges Wirken

Der Kinder-Secondhand-Basar bietet Umstandsmode, Babykleidung, Kinderspielzeug zu einem fairen Preis - oft genau das, was man gesucht hat - und das seit nunmehr 25 Jahren. "Ganz klar ein Grund zum Feiern!", heißt es in einer Pressemitteilung des Basarteams.

Angefangen hat das Ganze im Frühjahr 1995, als der Elternbeirat des Kindergartens "Klosterknirpse" beschloss, einen Basar zu veranstalten. Anfangs fand dieser noch im evangelischen Gemeindehaus statt, zog 2001 dann wegen Platzmangels in die Schulturnhalle um und wurde im Herbst 2016 in die neu renovierte Sonnefelder Domäne verlegt. Der neue Standort biete nicht nur ausreichend Platz und eine tolle Location, sondern auch genügend Parkplätze sowohl für Helfer als auch Kunden, findet das Team. Der Kinderbasar sei jedes Mal ein voller Erfolg.

Zu verdanken sei das der Gründung eines festen Basarteams vor neun Jahren. Das derzeit zehnköpfige Team hat das große Glück, auf sehr viele fleißige Helfer zurückgreifen zu können, die mit viel Freude beim Auf- und Abbau und der Präsentation der über 8500 Artikel mitmachen. "Allerdings arbeitet hier keiner, um reich zu werden, sondern ausschließlich ehrenamtlich und hilft damit nicht nur den Kunden", heißt es weiter in der Mitteilung. Der Erlös gehe an den Kindergarten "Klosterknirpse" der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sonnefeld, wobei auch immer wieder zusätzlich für soziale Zwecke gespendet werde. So seien bereits mehrmals Spenden an die Helfer vor Ort, die Stiftung für krebskranke Kinder, an die BRK-Jugendarbeit oder die Jugendfeuerwehr gegangen. Zu den Empfängern gehöre auch die Otto-Wilhelm-Stiftung für Unfallopfer. red