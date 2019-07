Basarflyer für den Herbst wird erstellt

Die Erstellung des Herbstflyers wird derzeit wieder in der Ehe- und Familienseelsorgestelle im Landkreis Bad Kissingen von Bernd

Keller, Conny Dittrich und dem Diözesanbüro koordiniert. Dazu werden Leiterinnen von Krabbel- und Spielgruppen gebeten, ihre Treffen zu melden, um sie auf der Übersicht des Faltblattes zu ergänzen. Zudem können auch Interessierte an der Zusendung des Flyers per E-Mail in einen Verteiler aufgenommen werden (Mail an familienseelsorge.kg@bistumwuerzburg.de ). Der Flyer wird Anfang August in gedruckter Form zur Verfügung stehen und kann unter anderem im Kontaktpunkt und im Diözesanbüro sowie ab zirka Mitte August in den Kindergärten in gedruckter Form mitgenommen werden. Der erste Kinderkleiderbasar der neuen Saison in der Region findet bereits am 15. September statt. Für Fragen und Ideen steht Ehe- und Familienseelsorger Bernd Keller unter Tel.: 0971/724 693 10 zur Verfügung. sek