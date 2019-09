Bamberg 24.09.2019

Brose-Arena

Basare im Doppelpack

Gleich zwei Basare finden am kommenden Samstag in der Brose-Arena statt. Laut Veranstalterangaben "Frankens größter Kinder- und Babybasar" öffnet am 28. September von 9 bis 13 Uhr seine Pforten. Er fi...