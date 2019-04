Basar zum Welttag des Buches

Romane, Sachbücher und Kinderlektüre: Beim traditionellen Bücherflohmarkt der Kulmbacher Bücherei am Stadtpark kommen große und kleine Leseratten gleichermaßen auf ihre Kosten.

Passend zum "Welttag des Buches" können dort von Dienstag, 23., bis Freitag, 26. April, gut erhaltene Bücher für nur 50 Cent erstanden werden. Auch gebrauchte DVDs und Hörbücher hat der Bücherbasar in der Stadtbücherei zu bieten.

Der Flohmarkt findet während der Öffnungszeiten der Bücherei am Stadtpark statt: am Dienstag, 23. April, von 10 bis 17 Uhr, am Mittwoch, 24. April, von 9.30 bis 14 Uhr, am Donnerstag, 25. April, von 10 bis 17 Uhr und am Freitag, 26. April, von 10 bis 14 Uhr. red