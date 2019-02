Auf viele Besucher zum Secondhandbasar freut sich der Elternbeirat der katholischen Kindertagesstätte St. Peter und Paul. Angeboten werden am Samstag, 23. März, von 16 bis 18.30 Uhr Baby- und Kinderkleidung bis Größe 176, Kinderwägen, Fahrräder, Spielsachen, Bücher und vieles mehr. Veranstaltungsort ist die Turnhalle der Volksschule (Eingang über die Steingasse). Der Erlös aus Tischmiete und Buffet wird zugunsten der Kinder der Kindertagesstätte verwendet. Anmeldungen und Informationen für Selbstverkäufer auf dem Basar gibt es per Mail an eb.kita.la@gmx.de. red