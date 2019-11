Basar zugunsten sozialer Projekte

Zum 26. Mal findet am Samstag, 23. November, der Basar im Garten der Franziskusschwestern statt. Veranstalter sind die Unterstützergemeinschaft der St.-Franziskus-Schwestern von Vierzehnheiligen, Turmanyay, die Weggemeinschaft und die Schwestern. Von 14 bis 19 Uhr wird Selbstgemachtes aus Garten, Küche, Strickstuben und Werkstätten zugunsten der sozialen Projekte der Veranstalter im In- und Ausland verkauft. Die Besinnungsstunde findet schon um 15 Uhr in der Mutterhauskapelle statt. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Veehharfen-Gruppe. red