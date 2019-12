Basar zugunsten der Tschernobyl-Hilfe

An den drei weiteren Adventswochenenden findet auf dem Anwesen Koch ("Am Plan") in Unfinden ein Weihnachtsbasar zugunsten der Tschernobyl-Kinderhilfe statt. Geöffnet ist jeweils am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Veranstalter ist der Verein Hilfe für Tschernobyl-Kinder. Ansprechpartner ist Erwin Koch aus Unfinden. Er hat schon zahlreiche Initiativen gestartet, um den Menschen zu helfen, die von der Reaktorkatastrophe in der Ukraine betroffen sind. ft