Basar und Trödelmarkt für Selbstverkäufer

Der Volkstrachtenverein bietet allen Selbstverkäufern am Samstag, den 29. Februar, von 13 bis 16 Uhr in der Zecherhalle in Neukenroth einen Secondhandbasar ausschließlich für Baby- und Kinderartikel an. Die Anlieferung erfolgt ab 11 Uhr. Am Sonntag, den 1. März, wird die Halle für einen Trödelmarkt und Flohmarktstände von 10 bis 16 Uhr angeboten. Die Anlieferung kann hier ab 8.30 Uhr erfolgen, wie der Veranstalter mitteilt. Die beiden Basare sind für alle Interessenten offen. Anmeldung und weitere Informationen in der Bäckerei Nickol unter der Telefonnummer 09265/1348. red