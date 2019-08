Einen Baby- und Kinderkleiderbasar, natürlich auch mit Spielsachen, veranstaltet der Sportverein Garitz am Sonntag, 15. September, von 10 bis 13 Uhr in der Garitzer Turnhalle. Für das leibliche Wohl ist an dem Tag ebenfalls gesorgt. Der Erlös kommt der Jugendarbeit zugute. Tischreservierungen sind bei Hiltrud Laus unter Tel.: 0971/2138 möglich. Sie erteilt auch weitere Auskünfte. sek