Basar rund ums Kind

Im TV Vereinsheim am Mittelberg findet am Sonntag, 10. März, von 13 bis 15 Uhr ein Kinderkleider- und Spielzeugbasar statt. Für Schwangere mit einer Begleitperson ist um 12 Uhr Einlass. Es gibt auch Auswahl an Kuchen zum Mitnehmen. Zehn Prozent des Erlöses werden einbehalten und kommen der Sportförderung für Kinder und Jugendliche zugute. Eine Startgebühr wird nicht erhoben. Anmeldung erfolgt unter Tel.: 0178/563 91 06, E-Mail: olga.muth@gmx.de. Wunschnummern sind möglich. sek