Basar mit "Adventsblasen"

Die Projektgruppe "In der Heimat wohnen" und das Friedrich-Baur-Seniorenzentrum Sankt Kunigund veranstalten am Sonntag, 1. Dezember, den achten Altenkunstadter Adventsbasar auf dem Gelände des Seniorenheims in der Bürgermeister-Böhmer-Straße. Neben den Organisatoren wollen auch Vereine, Chöre, Schulen und soziale Einrichtungen mit Angeboten zum Gelingen beitragen. Eröffnet wird der Adventsbasar um 14 Uhr.

Der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde unter der Leitung von Pfarrer Rudolf Ranzenberger bringt ab 16.30 Uhr beim "Adventsblasen über die Dörfer" beschauliche Weisen zu Gehör. Pfarrerin Bettina Beck liest dazu besinnliche Texte. Auch für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt. Das "Altenkuschter Bürgercafé" öffnet im Speisesaal des Seniorenzentrums seine Pforten. Und auch auf dem Außengelände wird einiges geboten. Unter dem Motto "In der Weihnachtsbäckerei"« steht die Aktion einer Schüler-AG der Altenkunstadter Mittelschule. Die "Montagsbastler" der evangelischen Kirchengemeinde sind mit einer Tombola vertreten, die Abteilung "Offene Hilfen" der Regens-Wagner-Einrichtungen Burgkunstadt bietet Holzarbeiten an. Mit einer Tombola und festlicher Adventsdeko wird der Seniorenclub 72 die Veranstaltung bereichern. bkl