Basar in der Turnhalle

Der 53. Secondhand-Verkauf in Marktleugast findet am Freitag, 14. Februar, von 18 bis 20 Uhr in der Schulturnhalle statt. Annahme der gut erhaltenen Frühjahrs- und Sommerbekleidung, Umstandskleidung, Spielsachen und sämtlichen Artikel fürs Kind ist am Donnerstag, 13. Februar, von 17 bis 19 Uhr und am Freitag, 14. Februar, von 9 bis 14 Uhr. Der Verkauf beginnt für Schwangere mit maximal einer Begleitperson um 17 Uhr, der Verkauf für alle findet von 18 bis 20 Uhr statt. Pro Anbieter werden höchstens 60 Teile angenommen. Es wird ein Euro als Saalmiete einbehalten. Weitere Auskünfte erteilt Sabine Müller (0170/8855717, ab 18 Uhr). red