Basar in der Schule

Das Kaspar-Zeuß-Gymnasium lädt alle Beteiligten der Schulfamilie sowie alle Ehemaligen am Freitag, 13. Dezember, zum traditionellen Weihnachtsbasar ein. Ab 14 Uhr dürfen sich alle Besucher auf ein vielfältiges Angebot freuen. Unter anderem werden um 14.30 Uhr und 15.30 Uhr in der Studiobühne Sketche dargeboten und für die musikalische Umrahmung sorgen die Musiklehrer mit ihren Orchestern. Der Erlös wird traditionell gespendet. Die Wahl der SMV fiel in diesem Jahr auf den Verein PrimaKlima, der sich weltweit für Klimaschutz durch Bäumepflanzen einsetzt, und die Diakonie Kronach. red