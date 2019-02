Basar in der Montessori-Schule

Am Samstag, 23. Februar, veranstaltet der Förderverein der Erlanger Montessori-Schule von 9 bis 11.30 Uhr in der Artilleriestraße 23 einen Secondhandbasar. Verkauft werden Frühjahr-/Sommerbekleidung (ab Größe 110), Schuhe ab Größe 26, Spielsachen, Bücher, Fahrräder, Saisonartikel und mehr. Anmeldungen sind möglich über E-Mail an monte.basar@gmx.de. Für Verpflegung ist gesorgt (auch zum Mitnehmen). red