Basar in der "Krümelkiste"

Die Awo-Kinderkrippe "Krümelkiste", Mangersreuther Straße 43, veranstaltet am Sonntag, 13. Oktober, von 14 bis 16 Uhr einen Secondhand-Verkauf für Herbst- und Winterbekleidung. Die Nummernvergabe ist unter 09221/699643 oder per E-Mail an kita-kruemelkiste@awo-ku.de möglich. Pro Nummer können 50 Kleidungsstücke bis Größe 152 (separat gepackt), maximal drei Paar Schuhe bis Größe 38 sowie Bücher, CDs, Spielsachen, Kinderfahrzeuge, Schlitten, Babyartikel und anderes abgegeben werden. Annahme der Ware ist am 11. Oktober von 16 bis 18 Uhr. 20 Prozent des Verkaufserlöses geht an die "Krümelkiste". red