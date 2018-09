Basar in der "Krümelkiste"

Der Herbst/Winter-Secondhand-Verkauf der Awo-Kinderkrippe "Krümelkiste", Mangersreuther Straße 43, findet am Sonntag, 7. Oktober, von 14 bis 16 Uhr statt. Pro Person dürfen maximal 50 Artikel abgegeben werden. Die Nummernvergabe ist von Montag bis Freitag, jeweils von 7 bis 8 Uhr, sowie zusätzlich am Montag und Freitag von 12.30 bis 13.30 Uhr unter 09221/ 699643 oder per E-Mail an: kita-kruemelkiste@awo-ku.de. Die Annahme der Ware ist am Freitag, 5. Oktober, von 16 bis 18 Uhr. Nicht verkaufte Ware kann am 8. Oktober zwischen 14.30 und 16.30 Uhr wieder abgeholt werden. 20 Prozent des Verkaufserlöses kommen der Kinderkrippe zugute. red