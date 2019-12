Basar in der Kita

In der Turnhalle der Grundschule Pinzberg findet auch 2020 der Frühjahr-Secondhandbasar des Elternbeirats der Kita statt. Am Freitag, 31. Januar, ist Late-Night-Shopping von 19.30 bis 21.30 Uhr, am 1. Februar kann von 9.30 bis 10.30 Uhr eingekauft werden. Einlass am Freitag für Schwangere mit Mutterpass ist eine halbe Stunde früher. red