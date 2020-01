Basar in Burghaig

Am Samstag, 15. Februar, findet von 14 bis 16 Uhr ein Frühjahrs-Secondhand-Basar im Johanneskindergarten Burghaig statt. Angeboten werden gut erhaltene Baby-, Kinder- und Jugendbekleidung bis Größe 176 (keine Strümpfe und Unterwäsche), Spielsachen, Babyzubehör, Sportschuhe (maximal zwei Paar pro Nummer) und Faschingskostüme. Bei Kleidung können maximal 50 Teile abgegeben werden, Spielsachen unbegrenzt.

Nummernvergabe ist am Donnerstag, 6. Februar, und am Freitag, 7. Februar, jeweils von 8.30 bis 11 Uhr unter 09221/947177 oder per E-Mail an secondhand-burghaig@web.de. In der Mail sind Name und Telefonnummer mit anzugeben. Die Nummernvergabe erfolgt als Antwortmail.

20 Prozent des Verkaufserlöses kommt dem Johanneskindergarten zugute. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. red