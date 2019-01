Basar im Kinderhaus

Der Elternbeirat des Kinderhauses St. Josef Buckenhofen in Forchheim veranstaltet wieder seinen großen Frühjahr-Sommer-Secondhandbasar.

Angeboten werden neben Kleidung bis Größe 152 alles rund ums Baby, Schuhe sowie Spielsachen. Der Basar findet an zwei Tagen statt: Am Samstag, 2. Februar, von 19 bis 21 Uhr und am Sonntag, 3. Februar, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr (mit Kuchenbuffet). Einlass für Schwangere ist jeweils 30 Minuten vor Beginn.

Weitere Infos gibt es per E-Mail an elternbeirat.kinderhaus-st.josef@gmx.net. red