Basar im Garten Eden

Unter dem Motto "Alles für das Kind" findet am Samstag, 21. September, von 13 bis 15.30 Uhr in der Kindertagesstätte "Garten Eden", Langheinrichstraße 16, in Himmelkron wieder ein Secondhandverkauf statt. Die Annahme der mit Größe, Preis und Verkaufsnummer gekennzeichneten Artikel, erfolgt am Freitag, 20. September, von 10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr in der Kita Himmelkron. Verkaufsnummern werden bei Sybille Haase (09227/2264) oder in der Kita (09227/5411) vergeben. Angenommen werden maximal zwei Wäschekörbe beziehungsweise Kartons. Die Abholung erfolgt noch am Samstag, 21. September, zwischen 20 und 20.30 Uhr. Gespendete Artikel werden einer Kleiderkammer zugeführt. Von dem Erlös der verkauften Artikel werden 19 Prozent für die Kita-Kinder einbehalten. Werdende Eltern können schon am Freitag, 20. September, von 18 bis 19 Uhr einkaufen. red