Basar für Zwillinge

Die "Drunter-und-Drüber"-Zwillings- und Mehrlingselterninitiative Bayreuth und Umgebung veranstaltet am Sonntag, 31. März, einen Flohmarkt für Baby- und Kinderwaren in der Turnhalle des Sportvereins, Streitmühlstraße 2, in Himmelkron. Angeboten werden gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung, Umstandsmode, Kinderwagen, Babyzubehör, Spielsachen und vieles mehr. Der Flohmarkt findet von 12.30 bis 15 Uhr statt. Einlass für Schwangere ist am Verkaufstag bereits ab 11.30 Uhr. red