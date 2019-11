Basar für Wintersportartikel

Der WSV Oberweißenbrunn veranstaltet am Sonntag, 10. November, von 10 bis 11.30 Uhr im Dorf-Gemeinschaftshaus in Oberweißenbrunn seinen Skibasar. Es können jede Art von Wintersportgeräten und Sportartikel zum Verkauf angeboten werden, für die Nachwuchsförderung des WSV Oberweißenbrunn werden vom Verkauf 20 Prozent einbehalten. Es gibt während der Veranstaltung Kaffee. Die Anlieferung der Gegenstände ist am Samstag, 9. November, von 17 bis 18 Uhr. Abholung und Abrechnung am Sonntag, 10. November, von 11.30 bis 12 Uhr. bem