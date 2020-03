Basar für Kinderwaren

Die evangelische Mutter-Kind-Gruppe Stockheim lädt zum Frühjahr-Sommer-Basar am Samstag, 21. März, von 11 bis 13 Uhr ein. Schwangere mit gültigem Mutterpass erhalten bereits ab 10.30 Uhr Einlass. Verkauft werden moderne und saubere Kinderkleidung, Größe 50 bis 176 (Frühjahr-Sommer) und Umstandskleidung, Wickeltische, sowie Kinderwagen, Autositze, Spielsachen, etc. Für Kaffee und Kuchen wird wie immer bestens gesorgt.Die Annahmezeiten sind wie folgt: Donnerstag, 19. März, von 9 bis 11 Uhr und von 17 bis 19 Uhr für Selbstauszeichner und Hallenabgabe. Abgabestopp bei Nummer 260. Pro Person können 30 Artikel, (maximal drei Paar Schuhe) - im stabilen Karton - abgegeben werden. 15 Prozent des Erlöses erhält die evangelische MUKI, Stockheim. Nummernvergabe für Selbstauszeichner per E-Mail an: basarnummern@web.de

Infos per E-Mail an: mukibasar@web.de, Tel. 09261/63229. red