Basar für Kindersachen

Die Kindertagesstätte St. Sebastian plant für Samstag, 29. Februar, von 18.30 bis 20.30 Uhr einen Kleider- und Spielzeugbasar in der Doppelturnhalle Hallerndorf, Schulstraße 2.

Einlass für Schwangere (mit Mutterpass und einer Begleitperson) ist 30 Minuten früher. Verkauft wird alles fürs Kind: Kleidung bis Größe 168, Babyausstattung, Schwangerschaftskleidung, gut erhaltene Schuhe bis Größe 35, Spielsachen/Multi Media (keine VHS-Kassetten) und Fahrzeuge, jedoch keine Bettwäsche und Decken.

20 Prozent des Verkaufserlöses kommen der Kita zugute. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Nach erfolgter Ausgabe der Verkaufsnummern ist die Abgabe der Verkaufsartikel am Samstag, 29. Februar, von 9 bis 10 Uhr und von 11 bis 12 Uhr in der Doppelturnhalle. Die nicht verkauften Artikel dürfen dann am Sonntag, 1. März, in der Zeit von 10.30 bis 11.30 Uhr abgeholt werden. red