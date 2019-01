Basar für Kindersachen

Der Förderverein Thulba veranstaltet am Sonntag, 17. Februar, einen Basar für Kinderbekleidung, Spielsachen, Sportbekleidung und Fahrräder. Wer etwas anbieten möchte, kann sich bei Otto Knoblauch, Tel.: 09736/1218, anmelden. Der Basar beginnt um 13 Uhr in der Thulbatalhalle. Der Erlös ist für die Jugendarbeit in Thulba. sek