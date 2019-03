Basar für Kindersachen ist in Vorbereitung

Ein Kinder-Frühjahrs-Basar findet am Samstag, 30. März, von 9 bis 12 Uhr statt. Veranstaltungsort ist wieder das Radlerheim in Schorkendorf. Schwangere mit gültigem Mutterpass werden ab 8.30 Uhr hereingelassen. Warenannahme ist am Donnerstag, 28. März, von 15 bis 18 Uhr und am Freitag, 29. März, zwischen 14 und 18 Uhr. Angenommen werden: Moderne, gepflegte Frühjahrs- und Sommergarderobe (Größe 50 bis 164), Kinderwagen (neuwertig und modern), Spielsachen, Bücher, Fahrräder, Kinderfahrzeuge oder Autositze. Warenrückgabe und Auszahlung des Erlöses finden am Montag, 1. April, von 17 bis 18 Uhr statt. Etiketten gibt es ab Montag, 11. März, nach telefonischer Absprache (nur nachmittags) bei: Susanne Wöhner 09561/ 00984, Ivonne Rosenbusch 09561/201035 oder Cindy Girschke 0151/12298728. red