Basar für Kinderkleider

Das Basar-Team Bad Brückenau veranstaltet am Sonntag, 17. März, einen Kinderkleider-Basar in der Georgi-Kurhalle. Von 13 bis 16 Uhr besteht die Möglichkeit, in den Angeboten zu stöbern. Die Kaffeebar bietet auch Kuchen zum Mitnehmen an. Der Erlös der Veranstaltung kommt Kindern aus der Region zugute. sek